Arvesen har fått ny jobb etter Uno-X-exiten – skal hjelpe nytt sykkelprosjekt

Bak prosjektet står nordmannen Markus Lærum. Han har slått seg opp i sykkelsporten gjennom Safe Cycling, et selskap som leverer sikkerhetsløsninger til rittarrangører.

Nå vil han også bidra til at et nytt norsk lag ser dagens lys. Det skal etableres på nivå tre i sykkelhierarkiet, nivået under Uno-X.

– Det er på høy tid med et slikt lag. I og med at Uno-X legger ned utviklingslaget sitt, så er det rom for dette, sier Lærum til TV 2.

Nå har han altså søkt hjelp hos meritterte Arvesen for å gi prosjektet et enda mer solid fundament.

– Jeg kan hjelpe dem med alt det praktiske, som å gi råd til hvordan man bygger opp et sykkellag fra bunnen av, slik vi gjorde det med Uno-X for åtte år siden. Det er viktig å ta ting steg for steg, og ikke å forhaste seg. De har ambisjoner om å bli et ProTeam (nivå to, journ.anm.) i fremtiden, men det er viktig å skynde seg sakte, sier eresfjordingen.

Nylig ble det kjent at han ikke fikk fornyet sin avtale med Uno-X.

