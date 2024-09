Manchester United vurderer nytt Old Trafford

En arbeidsgruppe ved navn Old Trafford Regeneration Task Force ble nedsatt allerede i mars i år. Den ledes av presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet, Sebastian Coe.

Ifølge rapportene skal gruppen ha mest fokus på diskusjoner om å bygge et nytt stadion med kapasitet til 100.000 tilskuere, framfor å restaurere dagens Old Trafford.

Arenaen med plass til 74.310 publikummere har vært Uniteds hjem siden 1910.

Det er imidlertid ikke fattet noen endelige beslutning om hva som er den beste veien videre. En avklaring rundt dette ventes først mot slutten av året.

Mandag kunngjorde United at klubben i tiden som kommer vil være representert i et rådgivende organ som ser på hvordan et nytt eller ombygd stadion vil påvirke området rundt dagens arena.

– Målet med dette prosjektet, som gjøres én gang per generasjon, er ikke bare utviklingen av et stadion i verdensklasse for Nord-England, men også å sikre at dette gir brede sosiale og økonomiske fordeler til lokalområdet og den omkringliggende regionen, sier Sebastian Coe.

United-deleier Jim Ratcliffe uttalte i februar at prosjektet med et nytt stadion trolig vil koste 2 milliarder pund, nærmere 28,3 milliarder kroner.

Den britiske milliardæren tror Uniteds eventuelle nye arena vil kunne være en konkurrent til Wembley nord i England.