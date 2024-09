Søndagens direkte TV-sport: Cristiano Ronaldo i aksjon igjen

05.00: Shinhan Donghae Open. Fjerde runde. (Vsport Golf)

07.55: Paralympics. Maraton. (NRK1)

09.15: Motorsport, DTM Sachsenring, andre kvalifiseringsrunde. (Vsport2)

09.35: Motorsport, MotoGP, fan parade. (Vsport3)

10.45: Motorsport, Moto3, San Marino Grand Prix. (Vsport3)

11.30: Paralympics. Padling. (NRK1)

12.00: Motorsport, VM i motocross MX2 fra Tyrkia. (Eurosport 1)

12.10: Motorsport, Moto2, San Marino Grand Prix. (Vsport3)

12.30: Golf, DP World Tour, European Masters fra Crans-sur-Sierre, fjerde runde. (Vsport Golf)

12.40: Paralympics, styrkeløft. (NRK1)

13.00: Darts, Flanders Darts Trophy, tredje dag. (Vsport+)

13.00: Triatlon, supertriatlon fra London. (Eurosport 1)

13.00: Sykling, terrengsykling verdenscup kvinner fra Loudenville. (Eurosport N)

13.15: Motorsport, DTM fra Sachsenring, andre race. (Vsport2)

13.15: Motorsport, San Marino Grand Prix. (Vsport3)

13,45: Paralympics fra Paris. Rullestolbasket kvinner, finale. (NRK1)

14.00: Sykling, terrengsykling verdenscup menn fra Loudenville. (Eurosport N)

15.00: Fotball, Nasjonsligaen menn (2. runde): C-divisjonen, gruppe 3: Luxembourg – Belarus fra Luxembourg by. (TV2 Sport Premium)

15.00: Fotball, Toppserien kvinner (19. runde): Brann – Åsane fra Brann stadion. (TV2 Sport1)

15.30: Motorsport, VM motocross, MX2, andre løp. (Eurosport 1)

16.00: Sykling, Vuelta a España, verdenstouren menn (28 av 35): 21. og siste etappe, 24,6 km tempo Distrito Telefónica – Madrid. (Eurosport N)

17.55: Sjakk, Speed Chess Championship fra Paris. Finale. (TV2 Sport2)

18.15: Håndball, Eliteserien menn (2. runde): Nærbø – Drammen. (TV2 Sport1)

19.00: Darts, Flanders Darts Trophy, tredje dag. Kveldsprogrammet. (Vsport1)

20.00: Tennis, US Open (hardcourt, 75 mill. dollar) i New York (årets 4. og siste Grand Slam-turnering), 14. dag: Finale menn. Verdensener Jannik Sinner (Italia) møter Taylor Fritz (USA), rangert som nummer 12 i verden. Men amerikaneren er i sin første Grand Slam-finale. Sinner blir storfavoritt mot amerikaneren som før denne turneringen aldri hadde kommet lenger enn til andre runde på dette nivået. (Eurosport N)

20.30: Motorsport, Nascar Cup Series, Quaker State 400. (Vsport3)

20.45: Fotball, Nasjonsligaen menn (2. runde): A-divisjonen, gruppe 1: Portugal – Skottland fra Lisboa. Cristiano Ronaldo er fortsatt i gang og scoret i den første kampen da de slo Kroatia 2-1 torsdag. Får han også med seg VM i 2026? (TV2 Sport Premium). C-divisjonen, gruppe 1: Sverige – Estland fra Friends Arena i Solna. Sverige er godt i gang og vant sin første kamp 3-1 over Aserbajdsjan torsdag. Blir store favoitter her mot et Estland som tapte hjemme 0-1 for Slovakia. (TV2 Sport1)

MANDAG

18.00: Fotball, Nasjonsligaen menn (2. runde). C-divisjonen, gruppe 2: Kypros – Kosovo fra Larnaka. (TV2 Sport1)

20.45: Fotball, Nasjonsligaen menn (2. runde), B-divisjonen gruppe 3: Norge – Østerrike fra Ullevaal stadion. (TV2 Direkte), Slovenia – Kasakhstan fra Ljubljana. (TV2 Sport1)