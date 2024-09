Landslagsspillere syke etter Kasakhstan-tur – usikre til Østerrike-kampen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har spist, sovet og slappet av etter turen. Noen av spillerne har fått en liten forkjølelse, noe som er vanlig etter en sånn tur, men vi håper at alle vil være tilgjengelige i morgen. Alle er på trening i dag, men noen tar det roligere grunnet sykdommen, sa Solbakken på søndagens pressekonferanse, uten å ville utbrodere hvem det er snakk om.

Etter den mye omtalte drøyt ti timer lange flyturen skuffet Solbakkens menn stort da det bare ble 0-0 borte mot Kasakhstan fredag ettermiddag.

– Det har vært bra. Vi hadde en lang flytur, men var tilbake allerede lørdag morgen og hadde en fin dag i går. Det er godt å være ferdig med den lange reisen, og jeg tror ikke at den påvirker morgendagens kamp, sa keeper Ørjan Nyland.

– Alt har handlet om søvn og restitusjon. Vi kommer til å bli klare for i morgen, fortsatte han.

På rett vei

Nyland & co. trenger et sterkt resultat hjemme mot Østerrike mandag for å opprettholde håpet om å vinne nasjonsligagruppen. Slovenia er tredje lag i gruppe B3.

– Internt er stemningen alltid god. Vi er selvfølgelig ikke fornøyd med resultatet og noe av prestasjonen, men vi synes også at det er noe som er bra. Vi skapte likevel mye mindre enn det vi hadde håpet på, forklarte Patrick Berg og fortsatte:

– Jeg synes egentlig at vi har sett utvikling hele veien, og så har det vært mye stang-ut siden Skottland-kampen. Siden den gang har vi også variert litt for mye i prestasjon. Jeg synes likevel at vi er på rett vei.

Fortjent kritikk

Etter uavgjortkampen i Almaty har Solbakken og resten av landslaget måttet tåle mye kritikk. Den mener landslagssjefen selv at er berettiget.

– Det ville vært veldig rart om de meningsmålingene etter at vi spilte 0-0 mot Kasakhstan ville vært veldig gode. Og vi har ikke noe problem med den kritikken, mye av den er fortjent. Fotball handler til syvende og sist om å vinne kamper, og nå er vi i starten på en kvalifisering eller hva vi kaller dette. Vi fikk en dårlig poengmessig start, og da må vi tåle det, sa han.

– VI trenger en seier nå, først og fremst. Det er letteste måte å gjøre det på (snu folket), fortsatte han.

Østerrike skuffet også i sin åpningskamp i nasjonsligaen da de spilte 1-1 mot Slovenia. Mandag klokken 20.45 møtes Norge og Østerrike på Ullevaal stadion.

