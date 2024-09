Målløs europamester i Serbia – debutant scoret for Danmark

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Spania stilte med langt fra noe B-lag uten at det ga noen gevinst i form av mål. Unggutten Lamine Yamal hadde en habil mulighet i det 77. minutt, men heller ikke han lyktes i denne kampen.

I den samme gruppen vant Danmark 2-0 hjemme mot Sveits. Tidligere Bodø/Glimt spiller Albert Grønbæk debuterte for Danmark og pådro seg gult kort i det 23. minutt.

19 år gamle Patrick Dorgu fikk også debuten for Danmark og ble målscorer sammen med veteranen og kapteinen Pierre-Emile Højbjerg. Dorgu scoret bare to minutter etter at han ble byttet inn.

Les også: Ventetiden er over – San Marino vant sin første tellende kamp noensinne