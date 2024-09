Verstappen vekker oppsikt – totalslakter egen bil som «monster» og «ikke kjørbar»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Verstappen måtte tåle en skuffende sjetteplass i søndagens hovedløp, der han fra startposisjon sju aldri var i nærheten av å vinne.

I intervjuer etter løpet ga den vanligvis så suverene nederlenderen uttrykk for at det framstår «urealistisk» at han vil være i stand til å stoppe fremadstormende Lando Norris i å bli verdensmester.

Norris ble nummer tre på Monza og spiste seg enda nærmere Verstappen i VM-sammendraget. 62 poeng skiller dem nå. Fortsatt er det lenge igjen av sesongen.

I konstruktørmesterskapet har i tillegg Red Bulls forsprang til McLaren skrumpet inn til bare ti poeng.

Tviler

– For øyeblikket er det ikke realistisk å vinne begge mesterskapene, sa Verstappen.

– Vi må fortsette å jobbe og gi alt. Det finnes ikke lenger noen unnskyldninger. I fjor hadde vi en fantastisk bil, den mest dominerende bilen noensinne, men vi har gjort den til et monster, og det må vi snu, fortsatte nederlenderen.

Deretter brukte han enda sterkere ord om egen bil.

– Vi har i løpet av seks til åtte måneder gått fra å ha en dominerende bil til å ha en bil som ikke er kjørbar. Det er veldig merkelig. Vi må snu bilen på hodet, sa Verstappen.

– Dårlige på alt

26-åringen fulgte opp fjorårets VM-tittel med å vinne sju av de ti første VM-rundene denne sesongen. Nå har han imidlertid ikke stått øverst på seierspallen siden Spanias Grand Prix 23. juni.

Seks løp uten triumf er helt uvanlig for den seiersvante Red Bull-stjernen.

Adrian Newey, mannen mange har kalt mesterhjernen bak Red Bulls biler, forlot teamet i mai i år.

– Jeg har alltid sagt at jeg ville ha foretrukket om Adrian ble værende, men det handler ikke om det nå. Jeg har sagt mange ting til laget, og nå er det opp til dem å komme med endringer, for akkurat nå er vi dårlige på alt, sa Verstappen.

Den neste VM-runden kjøres i Aserbajdsjans hovedstad Baku.

