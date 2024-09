Solberg i ekstase etter etterlengtet bronse i Paralympics: – Helt vilt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Solberg, som svømmer i klasse S9, var klar medaljekandidat på favorittdistansen og innfridde i det olympiske svømmebassenget i den franske hovedstaden.

Etter målgang jublet 22-åringen vilt. Han ble klokket inn til tiden 25,33.

– Tiden var ikke så mye å skryte av, men det har ingenting å si i mesterskap som dette. Bronse er helt vilt. Jeg har jobbet for dette så lenge, sa Solberg til NRK.

– Nå skal jeg bort å feire med gjengen min. De har betydd alt, la han til.

Italieneren Simone Barlaam innfridde favorittstempelet og vant gullet, mens Denis Tarasov tok sølvet. Sistnevnte er russer, men konkurrerer i Paris som nøytral utøver.

Barlaam satte ny verdensrekord med tiden 23,90 på veien mot gullet.

Både idrettspresident Zaineb Al-Samarai og kronprins Haakon satt på tribunen i Paris for å følge Solbergs medaljejakt mandag.

Litt tidligere mandag svømte 22-åringen inn til tiden 25,26 og vant sitt kvalifiseringsheat på distansen. Det gjorde ham finaleklar.

Solberg gikk inn i kvalifiseringen med den nest beste tiden på øvelsen.

Under Paralympics i Tokyo for tre år siden endte nordmannen på 5.-plass i finalen på den samme distansen. Tønsberg-utøveren tok samtidig sølv på 50 meter fri både under VM i 2022 og 2023.

Les også: Rørt Helle Sofie Sagøy etter badmintonbronsen: – Dette var deilig!