Kashafali klarte ikke forsvare Paralympics-tittelen – løp inn til sølv i Paris

Dermed klarte ikke bergenseren å forsvare gullet fra Tokyo for tre år siden.

Skander Djamil Athmani fra Algerie sikret gullet med tiden 10,42, mens Kashafali fulgte fem hundredeler bak. Japanske Shuta Kawakami tok bronsen.

Kashafali konkurrerer nå i klasse T13, mens han løp i T12 i Japan. Endringen kom etter at han gjettet seg til bedre syn på en test.

– T12 og T13 er bare tullete. Altså det er bra, men jeg skulle ønske at det bare var én klasse, så hadde det vært bedre konkurranse for oss parautøvere, sa han til NTB på fredagens pressetreff i Paris.

– Det er små marginer mellom klassene, og når man ikke ser, så må man gjette. Dermed ble det T13 nå, fortsatte bergenseren.

Kashafali har nedsatt syn og ser bare to prosent. I fjor satte han paraverdensrekord med 10,37 på Bislett.

Bergenseren var også klart best da han løp inn til seier i forsøket med tiden 10,57. Det til tross for at han tok seg tid til å juble og senket farten før målstreken.

– Vi er her for å ha det gøy, og da koser jeg med publikummet. Det er så mange folk her, så det holder ikke bare å løpe. Du må lage show og gi dem valuta for det de har betalt for å komme inn her, sa han til NRK etter innsatsen.

Det var bare Athmani fra Algerie som løp fortere i kvalifiseringen. Han noterte 10,51.

Under åpningsseremonien fikk Kashafali æren av å være flaggbærer for Norge sammen med friidrettskollega Ida Yessica Nesse.

Søndagens medalje var Norges tredje i Paralympics. Tidligere søndag rodde Birgit Skarstein inn til sølv, mens bordtennis-duoen Aida Dahlen og Merethe Tveiten sikret bronse tidligere i uken.

Finalen gikk imidlertid uten Vegard Sverd, som noterte 11,20 i kvalifiseringen. Det holdt dessverre bare til 4.-plass i det første heatet, og var ett tidel unna å gå videre på tid.