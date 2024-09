Fotballspiller Sol Bamba er død: – Han var en helt for oss alle

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bamba spilte for Cardiff, Leeds og Leicester, og hadde også opphold i italienske Palermo, de skotske klubbene Dunfermline og Hibernian samt tyrkiske Trabzonspor.

Han spilte 46 landskamper for Elfenbenskysten og la opp i januar 2023. Da gikk han over til treneryrket og var assistenttrener i Cardiff før han ble teknisk direktør i Adanaspor.

– Vår tekniske direktør Souleymane Bamba, som ble syk før gårsdagens kamp mot Manisa, ble tatt til Manisa Celal Bayar universitetssykehus og tapte dessverre sin kamp for livet, skriver klubben i en uttalelse.

Bamba fikk i 2021 påvist Non-Hodgkins lymfom, en variant av lymfekreft, men ble erklært kreftfri etter cellegiftbehandling.

Bamba rykket opp til Premier League med Cardiff i sin første sesong der. Hans påvirkning på klubben var umåtelig, heter det i en uttalelse fra klubben.

– Det er med den dypeste sorg at vi denne kvelden fikk vite at klubblegende Sol Bamba har gått bort. Han var en helt for oss alle, en leder i enhver garderobe og en sann gentleman, skriver klubben.