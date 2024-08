Trøblete United-tid over for Sancho – klar for Chelsea: – Veldig glad

Klubbskiftet kom i stand helt på tampen av overgangsvinduet før det stengte fredag. Først dagen derpå ble det bekreftet.

– Jeg er veldig glad for å være her. London er der jeg vokste opp, og jeg er glad for å være tilbake. Manageren snakket med meg om prosjektet, og for en ung spiller er det spennende. Forhåpentligvis kan jeg bringe mål og assists til Stamford Bridge, sier Sancho.

Låneavtalen inneholder en betingelse som innebærer at Chelsea må kjøpe Sancho neste sommer, melder flere medier. Ifølge overgangseksperten Fabrizio Romano er det snakk om en sum på rundt 25 millioner euro, som tilsvarer rundt 350 millioner kroner.

Kjøpskravet slår inn så lenge Chelsea ender blant de 14 beste i Premier League denne sesongen, erfarer The Telegraph.

Sancho slo aldri helt gjennom i Manchester United etter at Ole Gunnar Solskjær hentet ham fra Borussia Dortmund sommeren 2021. Da ble engelskmannen angivelig kjøpt for rundt 900 millioner kroner.

Etter en offentlig splid med trener Erik ten Hag ble Sancho i januar sendt tilbake til Dortmund på lån, men heller ikke da klarte han å finne tilbake til toppnivået han viste i sin første periode i Tyskland.

24-åringen fikk 83 kamper for Manchester United og noterte tolv mål.

Les også: Europa-oppsettet klart: Glimt møter Manchester United 28. november