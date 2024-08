Brennhet Greenwood scoret to på ett minutt – ødela Kings Toulouse-debut

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den tidligere Premier League-profilen ble kampens store spiller med to fulltreffere i løpet av ett minutt tidlig i første omgang. Ved begge anledninger vartet 22-åringen opp med kliniske avslutninger.

Lagkamerat Luis Henrique slo den målgivende pasningen til begge scoringene, og etter pause satte brasilianeren selv inn 3-0-målet. På tampen reduserte Toulouse ved Shavy Babicka.

Med til historien hører det at Toulouse fikk spissen Frank Magri utvist etter 27 minutters spill i første omgang. Han fikk det røde kortet etter en tøff takling på en motspiller.

King debuterte

Dermed ble det en tung dag for et Toulouse-lag som hadde tre nordmenn i kamptroppen. Aron Dønnum spilte fra start, mens Warren Kamanzi og nyervervelsen Joshua King var innbyttere.

King ble hentet til den franske klubben tidligere denne uken. Etter 77 minutters spill entret han banen da Dønnum gikk ut.

Kamanzi kom inn allerede etter en drøy time.

Målfest for Greenwood

Banens beste spiller Mason Greenwood står nå med fem scoringer på sine tre første kamper for Marseille etter overgangen fra United. Vingen var i lang tid regnet som et av Europas største talenter, men de siste to årene har det stormet rundt ham.

I januar 2022 ble Greenwood pågrepet av politiet og mistenkt for seksuelt overgrep, vold og dødstrusler mot sin daværende ekskjæreste. Manchester United-spilleren ble senere tiltalt for voldtekt og overfall, men saken endte med å bli droppet på grunn av nye opplysninger og at nøkkelvitner trakk sin forklaring.

Greenwood fikk likevel ikke fortsette karrieren i Manchester United, men ble i stedet utlånt til spanske Getafe forrige sesong. Der scoret han ti mål og hadde seks målgivende pasninger.

