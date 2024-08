Zafeiris-scoring ikke nok for Slavia Praha – Sahraouis Lille til mesterligaen

Zafeiris, som nylig besluttet å spille for det greske landslaget, sendte Praha-laget i ledelsen etter fem minutter med en god avslutning.

Sahraoui satt på benken for Lille og ble byttet inn med ti minutter igjen. Da hadde Edon Zhegrova utlignet for gjestene, men han måtte se Ivan Schranz score matchvinnermålet for Slavia. Det holdt imidlertid ikke for vertene. Lille vant 3-2 sammenlagt og skal spille mesterligafotball denne vinteren.

Kristoffer Askildsen og Ola Brynhildsen startet begge på benken da Midtjyllands mesterligadrøm brast mot Slovan Bratislava. Brynhildsen ble byttet inn med et kvarter igjen på stillingen 2-1 til danskene, men i etterkant sørget Marko Tolic og Tigran Barseghyan for at vertene vant kampen 3-2 og 4-3 sammenlagt.

Dinamo Zagreb slo Qarabag 5-0 sammenlagt tidligere onsdag.

Les også: Tidligere Grorud-spiller Zafeiris valgte bort Norge – skal spille for Hellas