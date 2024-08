Solbakken før Glimts historiske mulighet: – Det er 50-50

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Glimt møter Røde Stjerne i kveld. Det første oppgjøret i Champions League-playoffen endte 2-1 til Glimt. Det kunne blitt en enda større differanse, men de gulkledde leder uansett før møtet med den serbiske storklubben i heksegryta Rajko Mitic stadion i Beograd.

Oddsmarkedet holder Røde Stjerne som knepne favoritter til å vinne kampen. Uavgjort vil holde for Glimt-avansement, og ettmålsseier til serberne gir ekstraomganger.

– Jeg tror det er 50-50. Glimt kan klare det der, sier landslagssjef Ståle Solbakken til NTB.

Mot en garantisum på 321,9 millioner kroner for mesterligaspill, venter minst 128 millioner kroner for Glimt i europaligaen. Solbakken, som tok ut tre Glimt-spillere i sin landslagstropp, svarer dette på hva CL kan bety for landslaget.

– Jeg vet ikke hvor mye det har å si for mitt lag, men flere spillere får internasjonale referanser. Og så får du Champions League i Norge igjen. Det er alltid fint, sier Solbakken.

Glimt-trener Kjetil Knutsen uttalte dette til TV 2 om millionbeløpene som er i spill:

– Jeg synes norsk fotball er i en fantastisk utvikling. Og med enda bedre økonomi gir det en mulighet til å bygge både Glimt og norsk fotball over tid, sa Knutsen

Glimt-profilene Patrick Berg, Fredrik Bjørkan og Fredrik Sjøvold (debutant) er en del av Solbakkens landslag. Midtstopper Jostein Gundersen var med i forrige gang, men var ikke på Solbakkens liste til nasjonsligakampene mot Kasakhstan og Østerrike.

Forrige gang et norsk herrelag var i Champions League, var i 2007/08-sesongen med Rosenborg.

