Sverre Nypan og Marius Broholm tatt ut på Norges U21-landslag

17-år gamle Nypan har tidligere spilt for Norges U19-landslag, men tar nå steget opp til U21-troppen som skal møte Latvia 5. september og Italia i Stavanger 10. september.

Stortalentet scoret nylig hattrick da Rosenborg vant 4-0 foran tomme tribuner mot Lillestrøm.

Broholm har vært svært god for trønderne den siste tiden og utmerket seg spesielt godt med to scoringer i 3-1-seieren over Odd i Eliteserien i helgen.

Andreas Schjelderup er ankelskadet og var ikke aktuell for disse kampene.

I juni spilte U21-landslaget treningskamp mot Danmark. Bryan Fiabema, Sivert Mannsverk og Joel Mvuka scoret Norges mål den gangen.





