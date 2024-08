Legendarisk baseballdrakt auksjonert bort for en kvart milliard kroner

Det skriver nyhetsbyrået AFP.

Aldri før har et sportsobjekt blitt auksjonert bort for så mye penger. Den forrige rekorden tilhørte et baseballkort av Mickey Mantle, som i 2022 ble solgt for 120 millioner kroner.

Baseballdrakten som søndag smadret den gamle rekorden ble båret av Ruth i en kamp mot Chicago Cubs 1. oktober 1932. Selv spilte amerikaneren for New York Yankees. I løpet av karrieren noterte Ruth hele 714 homeruns. Den kanskje mest legendariske fant sted i den nevnte kampen i 1932.

Ruth gikk bort i 1948, 53 år gammel.

