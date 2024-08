Tennisstjernen Sinner testet positivt for clostebol – ble frikjent

Den italienske tennisstjernen testet positivt for lave nivåer av stoffet clostebol ved to anledninger. Det er et anabolt middel som står på Wadas dopingliste og det samme stoffet som skiløperen Therese Johaug ble utestengt for fra 2016 til 2018.

Sinner ble utestengt midlertidig etter begge de positive prøvene, men han anket suspensjonene og kunne fortsette å spille. Dopingtestene ble tatt under Indian Wells-turneringen 10. mars og utenfor konkurranse åtte dager senere.

Senere samme måned vant Sinner Masters 1000-turneringen Miami Open.

Selv hevder tennisprofilen at han har fått stoffet inn i kroppen som resultat av smitte fra et medlem av støtteapparatet som hadde brukt en reseptfri spray som inneholder clostebol mot et lite sår.

Dette medlemmet av Sinners støtteapparat brukte sprayen fra 5. til 13. mars, og i denne perioden ga hen daglig massasje og behandling til Sinner.

Tennisens integritetsbyrå (Itia) skriver at vitenskapelige eksperter har konkludert med at Sinners forklaring er troverdig. Derfor har Itia ikke motarbeidet italienerens anker av de midlertidige suspensjonene.

Byrået opplyser at det har gjort grundige undersøkelser, og at Sinner og teamet hans har samarbeidet fullt ut gjennom hele prosessen. Undersøkelsene og ekspertrådene har ført til en konklusjon om at Sinner ikke har begått et forsettlig regelbrudd.

– Vi tar enhver positiv test ekstremt alvorlig, og vi kommer alltid til å gjennomføre de strenge prosessene som er fastsatt av Wada. Italia gjennomførte en grundig undersøkelse av omstendighetene som førte til Sinners positive prøver. Etter etterforskningen har Itia godtatt spillerens forklaring om kilden til clostebol og at stoffet ikke ble inntatt med vilje, uttaler Itia-direktør Karen Moorhouse.