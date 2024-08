Warholm tilbake på seierssporet med stevnerekord i Polen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er ny stevnerekord i Chorzów. Det er samtidig elleve hundredeler raskere enn Warholm leverte i OL-finalen i Paris, der han tok sølv.

– Det er veldig greit. Jeg kjenner at jeg foretrekker å være først over målstreken, og det var gøy å ta den stevnerekorden. Jeg prøvde å åpne litt roligere, og det klarte jeg til en viss grad. Så lenge det er under 47, så er det alltid bra, sa Warholm til NRK etter løpet.

I fraværet av Rai Benjamin og Alison dos Santos var Warholm den store favoritten foran søndagens stevne i Polen. Sunnmøringen var heller aldri ordentlig truet på veien mot seier.

Det har imidlertid ikke gått på skinner for Warholm denne sesongen.

Den seiersvante verdensrekordholderen fra Ulsteinvik har måttet se seg slått flere ganger i 2024. I begynnelsen av mars tok han VM-sølv på 400 meter flatt innendørs i Glasgow, før han under Bislett Games ble nummer to bak brasilianeren Dos Santos.

I juni slo 28-åringen tilbake med et oppskriftsmessig EM-gull på Stadio Olimpico i Roma, før han igjen måtte se en Diamond League-seier glippe da Rai Benjamin vant i Monaco 12. juli. I Paris-OL måtte Warholm se seg slått av samme mann, og nordmannen klarte dermed ikke å forsvare gullet fra Tokyo.

Om halvannen uke skal Warholm opp mot stavhopper Armand Duplantis til duell på 100 meter i Zürich. Sistnevnte forbedret nylig sin egen verdensrekord i stavsprang under OL i Paris. Da tok svensken seg over 6,25 meter på Stade de France.

(©NTB)