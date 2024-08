Vålerenga spiller NM-kvartfinale – dette er tirsdagens TV-sport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

12.00: Håndball, U18-VM kvinner. Hovedrunden gruppe C, kamp 2: Kina – Norge, fra Chuzhou International Handball Hall, Chuzhou, Kina. Norge tapte første kamp i hovedrunden mot Danmark mandag, og må vinne for å nå kvartfinalen. (V Sport +)

14.00: Orientering, europamesterskapet. Stafett herrer, fra Ungarn. (NRK 1)

14.30: Sykkel, Spania Rundt. Etappe 4: Plasencia – Pico Villuercas (170.5km). Fjelletappe. Sven Erik Bystrøm (Groupama FDJ) og Torstein Træen (Bahrain-Victorious) er de norske representantene. (Eurosport Norge & TV2 Sport 2)

17.00: Orientering, europamesterskapet. Stafett kvinner, fra Ungarn. (NRK 1)

18.30: Fotball, tysk cup kvinner. 1. runde: FSV Gütersloh – Union Berlin, fra Heidewald Stadion, Gütersloh, Tyskland. (V Sport 1)

19.05: Fotball, NM kvinner. Kvartfinale 1: Stabæk – Vålerenga, fra Nadderud. Vålerenga er suverene serieledere, vant 6-0 mot Arna-Bjørnar i helga og er store favoritter til å nå semifinalen. (NRK 2)

21.00: Fotball, mesterligaen. Siste playoffrunde, kamp 1: Bodø/Glimt – Røde Stjerne, fra Aspmyra. Hvis Bodø/Glimt slår Røde Stjerne over to kamper, er laget kvalifisert for gruppespillet i mesterligaen som første norske lag siden Rosenborg i 07/08-sesongen. (TV2 Sport 1)

Les også: Hat trick-helt Tvedten tror på gull: – Vi skal gå på mange smeller (+)