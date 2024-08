Nordås forsvant fra startlisten til Diamond League-stevne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det fremgår av listene fra arrangørene av storstevnet. Det var bloggen Friidrett1 som første meldte om endringen.

For ikke mange dager siden ble det meldt i Diamonds Leagues offisielle kanaler at Nordås skulle løpe 1500-meteren i Lausanne. Nå er planene åpenbart endret.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med både friidrettsforbundets sportssjef Erlend Slokvik og Nordås-trener Gjert Ingebrigtsen uten hell.

Ingebrigtsen møter OL-vinneren

Diamond League-stevnet i Lausanne kan skilte med et meget solid felt på 1500 meter. Jakob Asserson Ingebrigtsen får skarp konkurranse av den ferske OL-vinneren Cole Hocker.

Den kenyanske duoen Timothy Cheruiyot og Brian Komen løper også.

For Jakob Ingebrigtsen blir konkurransen første mulighet til å revansjere den forsmedelige fjerdeplassen på samme distanse under Paris-OL. Der løp rogalendingen, som på forhånd var favoritt, seg selv i senk.

Nordås ble nummer sju på 1500-meteren under OL i Paris tidligere i august. På 5000 meter ble han nummer 17.

Etter den sistnevnte distansen antydet han at det kanskje ikke ville bli flere konkurranser denne sesongen.

– Skuffende sesong

– Nå får vi se om det blir noe mer sesong. Det er ikke gitt det, altså. Jeg får se hvordan jeg føler meg de neste dagene. Kanskje må jeg sette punktum allerede her og komme tilbake neste år igjen, sa Nordås til NTB da.

Nordås var samtidig kritisk til utbyttet av egen sesong.

– Sett under ett er den selvsagt skuffende. Det har vært den vanskelige andresesongen. I fjor var det et helt hinsides gjennombrudd, og så har ikke resultatene vært helt optimale i år, sa han.

Torsdagens Lausanne-stevne byr for øvrig på flere godbiter. Et av dem er 800-meteren for menn. Der stiller fire av topp fem fra Paris-OL: Emmanuel Wanyonyi (Kenya), Marco Arop (Canada), Bryce Hoppel (USA) og Mohamed Attaoui (Spania). Det er ventet høy fart.

På 200-meteren skal OL-mester Letsile Tebogo fra Botswana ut mot den amerikanske bronsevinneren Fred Kerley og unggutten Erriyon Knighton.