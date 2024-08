Kristiansunds Heine Bruseth solgt til MLS-klubb for rekordsum

Det opplyser KBK på eget nettsted tirsdag. Alle formaliteter i overgangen er kommet på plass i løpet av den siste uken.

Bruseth har spilt 15 eliteseriekamper og scoret to mål denne sesongen. I alt ble det 44 seniorkamper i den blå drakten for midtbanemannen.

Orlando City opplyser at Bruseth har kontrakt ut 2026-sesongen, men at klubben har opsjon på forlengelse for 2027 og 2028.

– Vi er veldig glade for å ønske Heine velkommen til Orlando. Han er en ung spiller med enorm oppside, og vi er veldig glade for at han skal fortsette utviklingen sin her i Florida, sier Orlandos sportsdirektør Luiz Muzzi.

Ingen av klubbene opplyser hvor stor overgangssummen er. Lokalavisen Tidens Krav skrev i forrige uke at de dreier seg om rundt 14 millioner kroner utbetalt nå, i tillegg til prestasjonsavhengige summer på nesten fire millioner kroner.

Bruseth er aktuell for debut borte mot Sporting Kansas City natt til søndag norsk tid.

Les også: Glesnes scoret da Cavan (14) ble tidenes yngste MLS-spiller