Mbappé målløs i La Liga-debuten da Real Madrid snublet borte mot Mallorca

Real Madrid er regjerende mestere etter at de i vår sikret seriegullet med ti poeng ned til Barcelona.

Det var også Real Madrid som kom best ut fra startblokkene da Vinícius Júnior spilte opp Rodrygo, som banket gjestene i ledelsen med et skudd i krysset etter 13 minutter.

Sju minutter inn i andre omgang slo Dani Rodríguez en corner mot bakerste stolpe, hvor Vedat Muriqi sto klar og headet inn utligningen.

Onsdag spilte Mbappé sin første tellende kamp for Real Madrid da «Los Blancos» vant 2-0 over Atalanta i den europeiske supercupen. Den franske gullkalven scoret kampens andre mål etter at Federico Valverde sendte spanjolene i ledelsen.

Mandag kveld avsluttes den første runden i La Liga. Da debuterer trolig Alexander Sørloth for Atlético Madrid mot sine gamle lagkompiser i Villarreal.

