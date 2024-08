Guardiola bekrefter alvorlig Bobb-skade – ute i 3-4 måneder

Fredag ble ikke overraskende Bobbs skade tema da City-manager Pep Guardiola møtte pressen foran Premier League-åpningen mot Chelsea søndag.

Spanjolen bekreftet at Bobb blir borte fra fotballen i en lengre periode.

– Ja, det skjedde dessverre på trening. Han fikk en alvorlig smell. Vi håper å kunne ønske ham velkommen tilbake så fort som mulig, om 3-4 måneder. Vi er så lei oss på hans vegne, sa spanjolen.

Bobb skal gjennom en operasjon fredag.

– Vi ser fram til å se ham tilbake og håper han kommer seg bra. Forhåpentlig går operasjonen bra, la han til.

Nordmannens skade er et hardt slag for City etter at 21-åringen har vært meget god i oppkjøringskampene. Den er også svært dårlig nytt for Norges landslag.

En rekke britiske medier meldte allerede onsdag om Bobbs treningssmell. Deretter bekreftet landslagssjef Ståle Solbakken også at landslagsprofilen hadde fått seg en lei skade.

– Det var en hendelse på trening i dag som dessverre ikke har endt godt for Oscar. Jeg avventer endelig rapport, men alt tyder på et lengre skadefravær, sa Solbakken til avisen.

Bobb spilte 26 kamper for City forrige sesong, og han signerte i februar en ny femårskontrakt med de lyseblå. Mange har pekt på at årets sesong kunne bli hans definitive gjennombrudd i et lag der kampen om plassen er svært hard.

