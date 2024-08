Fem PL-klubber med trenerskifte – dette er de nye ansiktene

Her følger en oversikt over de nye treneransiktene og oppgavene de har foran seg:

Arne Slot (Liverpool):

Nederlenderen er muligens treneren med det vanskeligste oppdraget i ligaen: å fylle rommet som Jürgen Klopp har etterlatt seg. 45-åringen Slot har vunnet Rinus Michels-prisen som årets trener i Nederland to år på rad, men steget opp fra Feyenoord er stort. Liverpool har endret stillingsbeskrivelsen fra manager til hovedtrener og jobbet hardt for å håndtere forventningene til den nye treneren. Et minimumskrav må være å kvalifisere seg for Champions League også neste sesong.

Enzo Maresca (Chelsea):

Den 44 år gamle italieneren første Leicester tilbake til Premier League på første forsøk, men han har ingen erfaring som trener på øverste nivå. Tidligere har han ledet Parma i Serie B, og der mislyktes han i opprykksforsøket. Senere ble han assistent for Pep Guardiola i Manchester City, og etter et år der gikk veien videre til Leicester. Rasismesaken rundt stjernespilleren Enzo Fernández var ikke det han trengte mens han prøver å løfte et underpresterende lag.

Fabian Hürzeler (Brighton):

Nok en trener uten toppserieerfaring på CV-en. Hürzeler berget St. Pauli fra nedrykk fra 2. Bundesliga i sitt første halvår der, og sesongen etter lyktes han med å føre laget opp til toppdivisjonen. Men den første jobben på øverste nivå kommer i England, ikke Tyskland. 31 år gammel blir han den yngste faste hovedtreneren i Premier League noen gang, og han har mye å bevise med et Brighton-lag som skuffet med 11.-plass under Roberto De Zerbi sist sesong.

Julen Lopetegui (West Ham):

Mannen på listen med mest erfaring, inkludert en halv sesong som Wolverhampton-manager i 2022/23. Den 57 år gamle spanjolen har ledet storheter som Real Madrid og Porto i tillegg til det spanske landslaget. Han forsvant overraskende fra Wolves i fjor på grunn av uenigheter om overgangspolitikk. Nå er han tilbake som PL-sjef hos et West Ham-lag som har etablert seg i ligaen med tre topp ti-plasseringer de siste fire sesongene.

Steve Cooper (Leicester):

Hentet inn som Marescas erstatter hos de nyopprykkede «Revene». Cooper (44) har 18 måneders erfaring som Premier League-manager fra før, og den tiden brukte han på å holde Nottingham Forest over nedrykksstreken. Cooper har hatt suksess tidligere med å lede England til gull i U17-VM og få Nottingham opp til toppnivået for første gang på 23 år. Men han fikk det også vanskelig da oppgaven ble å holde et nyopprykket lag i ligaen. Det skal han nå prøve på igjen.

