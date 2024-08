Supportergrupper planlegger å boikotte den tyske supercupfinalen: – Ingen relevans for oss

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nyhetsbyrået DPA refererer til uttalelser fra supportergrupperinger som mener kampen «utelukkende er et kommersielt event uten sportslig betydning».

– Vårt synspunkt er at den tyske supercupen ikke har noen sportslig appell, og at den derfor ikke har noen relevans for oss, heter det i en uttalelse fra en supportergruppe tilknyttet Stuttgart.

Kommende helg spilles det samtidig kamper i den tradisjonelle tyske cupen. Flere Leverkusen-supportere er kritiske til beslutningen om at laget i stedet skal spille det de kaller en «funfair»-cup.

Den tyske supercupfinalen spilles mellom vinnerne av henholdsvis Bundesliga og den tyske cupen. Leverkusen gikk seirende ut av begge turneringene forrige sesong. Dermed blir serietoer Stuttgart motstander.

