Burnley herjet i serieåpningen uten United-koblede Sander Berge

Berges fravær ble klart da Burnley offentliggjorde lagoppstillingen til klubbens første kamp i mesterskapsserien. Det ble ikke oppgitt noen grunn til at nordmannen ikke var med.

I Berges fravær viste lagkameratene at de ønsker å gjøre oppholdet på nest øverste nivå kortest mulig etter nedrykket fra Premier League forrige sesong.

Scoringer av kvartetten Josh Brownhill, Wilson Odobert, Dara O'Shea og Vitinho sørget for en drømmestart mot et annet av PL-nedrykkslagene fra i vår. Luton var sjanseløse på eget gress.

Burnley-fansen fikk i tillegg se klubbens nye manager Scott Parker plassere den nederlandske EM-profilen Wout Weghorst på benken fra start.

Berge forsvinner?

Spørsmålet i tiden som kommer er hva som vil skje me Sander Berge.

Det var The Athletic som først meldte at 26-åringen kan være på vei til selveste Manchester United. Han skal angivelig ses på som en erstatter for Scott McTominay på midtbanen.

McTominay jaktes av Fulham, som skal ha lagt inn et bud på 20 millioner euro for skotten. Manchester United håper angivelig på å selge ham for 25 millioner pund, og Berge er blant de aktuelle navnene som er aktuelle for å erstatte ham.

Burnley skal ifølge flere medier være klare for å selge nordmannen.

26-åringen ble i fjor sommer hentet til Burnley av daværende trener Vincent Kompany. Belgieren ble ny trener i Bayern München i mai i år.

Spilte 37 kamper

Berge var en viktig mann på midtbanen til Burnley sist sesong og spilte 37 kamper for klubben i Premier League.

I mai sa landslagssjef Ståle Solbakken følgende til TV 2 om Berges klubbframtid etter at Burnley rykket ned:

– Jeg tenker at Sander har klare planer om å se at han kan spille på det øverste nivået. Jeg tror han tenker at han er ferdig med Championship, men det får du spørre Burnley og Sander om.

Scott Parker har altså fåt jobben med å forsøke å løfte klubben tilbake til den engelske toppdivisjonen. Starten på det prosjektet kunne knapt vært bedre.

Luton har på sin side beholdt manager Rob Edwards etter nedrykket. Han fikk litt å tenke på mandag.

