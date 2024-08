Spanias håndballherrer slo Norges overmenn i bronsefinalen

Det er håndballherrenes femte medalje i OL-sammenheng. Også i Tokyo for tre år siden vant spanjolene bronsefinalen. Da var Egypt motstander.

Mot Slovenia fikk Spania tøff kamp fra første kast på ballen. Et straffemål signert Jure Dolenec sørget for at det sto 12-12 ved sidebyttet.

Etter pause sørget Abel Serdio for at Spania fikk en luke på to scoringer, men Slovenia nektet å slippe taket. Et kvarter før slutt sto det 17-17, og heller ikke med åtte minutter igjen var det noe som skilte lagene. Spanjolene var imidlertid knepent sterkest i den avgjørende fasen.

Slovenia tok seg til semifinale etter seier mot Norge i kvartfinalen. I semifinalen tapte de 30-31 mot Danmark, som spiller OL-finale mot Tyskland senere søndag.

