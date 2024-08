Katrine Lunde OLs mest verdifulle spiller – tre nordmenn på mesterskapets lag

Det skriver Det internasjonale håndballforbundet i en pressemelding. De presenterte laget etter at det ble klart at de norske håndballjentene sikret OL-gullet i finalen mot Frankrike.

Lunde ble lørdag den første norske kvinnen gjennom tidene med tre gull i sommer-OL.

– Det er ikke tilfeldig. Hun gjør det hun skal gang etter gang. Hun er et forbilde for alle på trening og i kamp. Hun gjør alt så nøyaktig som det går an. Det er ikke en tilfeldighet. Det er en grunn til at hun er verdens beste keeper, sa Camilla Herrem til NTB.

Veteranen har spilt for en rekke store klubber i løpet av karrieren, deriblant Aalborg, Györ og Rostov-Don. Siden 2017 har hun vært i Vipers, som vant tre strake mesterligatitler fra 2021 til 2023.

Mesterskapets lag:

MVP (mest verdifulle spiller): Katrine Lunde (Norge)

Venstre kant: Emma Friis (Danmark)

Venstre back: Estelle Nze Minko (Frankrike)

Midtback: Stine Bredal Oftedal (Norge)

Linjespiller: Kari Brattset Dale (Norge)

Høyre back: Katrin Klujber (Ungarn)

Høyre kant: Alicia Toublanc (Frankrike)

Målvakt: Laura Glauser (Frankrike)

Toppscorer: Nathalie Hagman (Sverige).

