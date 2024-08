OL trolig over for Lyles etter positiv koronatest: – Ble ikke som jeg hadde drømt om

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

27-åringen tok torsdag bronse på 200 meter, men etter medaljeløpet meddelte amerikaneren at han hadde testet positivt for korona bare to dager tidligere.

Dermed ser fredagens finale på 4 x 100 meter ut til å gå uten sprintstjernen.

– Jeg tror det her er slutten på OL for min del. Det ble ikke som jeg hadde drømt om, men hjertet mitt er likevel fylt med så mye glede. Jeg håper alle satte pris på underholdningen. Enten du heiet på meg eller ikke, så fulgte du vel med? skriver Lyles på Instagram.

Amerikaneren tok et knepent gull på 100-meteren, men på favorittdistansen 200 meter måtte han se seg slått av Letsile Tebogo og Kenneth Bednarek.

– Jeg har lyst til å gratulere dem med hvert sitt fantastiske løp. Til slutt vil jeg også si takk for alle støttende meldinger, skriver Lyles.

27-åringen var en del av det amerikanske laget som VM-gull på 4 x 100 meter i Budapest i fjor. I 2022 ble det sølv i Eugene. Lyles tok sitt første av foreløpig seks VM-gull i Doha for fem år siden.

