Lee Carsley blir midlertidig sjef for Englands fotballherrer

Det opplyser Det engelske fotballforbundet (FA) i sine mediekanaler fredag.

Carsley er trener for U21-landslaget, men tar nå steget opp for å lede A-landslaget i nasjonsligakampene i september. Da venter Irland og Finland. Måneden etter fortsetter nasjonsligaen med kamper mot Hellas og Finland.

– Det er en stor ære for meg å ta på meg denne rollen, sier Carsley.

Forbundet opplyser at de stadig er på jakt etter en permanent erstatter for Southgate. De opplyser at Carsley i første omgang skal lede laget i septemberkampene, men at en forlengelse kan bli aktuell.

Carsley har tidligere hatt trenerroller i Manchester City og Birmingham før han tok over som U21-sjef i 2018.

Southgate ble ansatt i 2016 og ga seg etter sommerens EM i Tyskland. Han ble da Englands lengstsittende trener siden Bobby Robson, som også ledet landslaget i åtte år fra 1982 til 1990. Siden den gang har mange fått prøve seg, men ingen har greid å lede England til sin første mesterskapstittel siden VM i 1966.

