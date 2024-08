Håndballjentene spiller kvartfinale – dette er torsdagens TV-sport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

07.30: Svømming, OL i Paris. Maratonsvømming, 10 km kvinner. Starter ved Pont Alexandre III-brua i Paris og gjennomføres i Seinen. (Eurosport 1)

09.00: Svømming, OL i Paris. Maratonsvømming, 10 km kvinner fortsetter. Starter ved Pont Alexandre III-brua i Paris og gjennomføres i Seinen. (TV Norge)

09.00: Taekwondo, OL i Paris. Åttedelsfinaler 68kg menn og 57kg kvinner. Fra Grand Palais, Paris. (Eurosport Norge)

10.00: Friidrett kvinner og menn, OL i Paris. Åttende dag, innledende øvelser: 10:05: Syvkamp kvinner, 100 meter hekk, 10.25: Kulestøt kvinner, kvalifisering, 10.35: 100 meter hekk kvinner, oppsamlingsheat, 11.05: Syvkamp kvinner, høyde, 11.10: 4x100 meter stafett, kvinner, forsøk, 11.35: 4x100 meter stafett, menn, forsøk, 12.00: 800 meter, menn, oppsamlingsheat med Tobias Grønstad. (Eurosport 1 og NRK 1)

10.00: Klatring, OL i Paris. Semifinaler buldring og led, kvinner. Fra Le Bourget Climbing Venue, Saint-Dennis, Paris. Ingen nordmenn med. (Eurosport Norge)

10.00: Golf, OL i Paris. Andre dag av golfturneringen for kvinner, fra Le Golf National, Paris. Madelene Stavnar og Celine Borge representerer Norge (TV Norge)

11.15: Padling, OL i Paris. Semifinale C-2 500 meter menn og K-4 500 meter menn. Semifinale K-4 500 meter kvinner (11.40) med Maria Virik, Anna Margrete Sletsjø, Hedda Amundsen Oritsland og Kristine Strand. Fra Vaires-sur-Marne Nautical Stadium, Vaires-Torcy. (TV Norge)

12.00: Golf, OL i Paris. Andre dag av golfturneringen for kvinner fortsetter, fra Le Golf National, Paris. Madelene Stavnar og Celine Borge representerer Norge (TV Norge)

12.34: Klatring, OL i Paris. Finaler speedklatring kvinner. Fra Le Bourget Climbing Venue, Saint-Dennis, Paris. Ingen nordmenn med. (Eurosport Norge)

13.00: Padling, OL i Paris. C-2 500 meter finale, menn (13.20.). K-4 500 meter kvinner, finale (13.40). K-4 500 meter menn, finale (13.50). Mulig norsk medaljekandidat om den norske firerbåten tar seg til finale. Fra Vaires-sur-Marne Nautical Stadium, Vaires-Torcy. (Eurosport 1)

13.00: Femkamp kvinner, OL i Paris. Fekting, dag 1. Fra North Paris Arena, Paris. Ingen nordmenn med. (Eurosport Norge)

14.00: Golf, Asian Tour. Første dag av International Series England, fra Foxhills Country Golf Club, Chertsey, England. (V Sport Golf)

14.00: Golf, OL i Paris. Andre dag av golfturneringen for kvinner fortsetter, fra Le Golf National, Paris. Madelene Stavnar og Celine Borge representerer Norge (TV Norge)

14.00: Seiling, OL i Paris. Kiting semifinale og finale, kvinner. Fra seilearenaen i Marseille. (Eurosport 1)

14.00: Landhockey, OL i Paris. Bronsefinale: Spania – India, fra Yves-du-Manoir Stadium, Colombes. (Eurosport Norge)

15.00: Stuping, OL i Paris. Finale 3 meter springbrett, menn. Fra svømmearenaen i Paris. (Eurosport 1)

16.20: Taekwondo, OL i Paris. Semifinale 67kg, kvinner. (Eurosport 1)

17.10: Sykling, OL i Paris. Banesykling, dag 4. Med blant annet finaler i Omnium scratch menn, finaler i Keirin kvinner og sprint menn. (Eurosport 1)

17.30: Basketball, OL i Paris. Semifinale 1, menn: Frankrike – Tyskland, fra Bercy Arena, Paris. (Eurosport Norge)

18.00: Sandvolleyball, OL i Paris. Semifinaler 1, menn: Mol/Sørum (Norge) – Ehlers/Wickler (Tyskland). Fra hovedbanen ved Eiffeltårnet. Med seier er de regjerende norske mesterne Anders Mol og Christian Sørum tilbake i OL-finalen. (Trolig TV Norge)

19.00: Landhockey, OL i Paris. Finale: Tyskland – Nederland, fra Yves-du-Manoir Stadium, Colombes. (TV Norge)

19.30: Landhockey, OL i Paris. Finale: Tyskland – Nederland fortsetter, fra Yves-du-Manoir Stadium, Colombes. (Eurosport Norge)

19.40: Friidrett kvinner og menn, OL i Paris. Åttende dag, innledende øvelser: 19:35: 1500 meter kvinner, semifinaler, 20.55: Syvkamp kvinner, 200 meter. Finaler: 20.00: Friidrett, lengde kvinner, finale. 20.25: Friidrett, spyd menn, finale. 20.30: Friidrett, 200 meter menn, finale. 21.25: Friidrett, 400 meter hekk kvinner, finale. 21.45: Friidrett, 110 meter hekk finale, menn. (Eurosport 1 og NRK 1)

21.00: Golf, US Open. Andre dag av U.S Womens Amateur Open, fra Southern Hills Country Club, in Tulsa, Oklahoma. (V Sport Golf)

21.00: Basketball, OL i Paris. Semifinale 2, menn: USA – Serbia, fra Bercy Arena, Paris. (Eurosport Norge)

21.30: Håndball, OL i Paris. Semifinale 2, kvinner: Norge – Danmark, fra fra Pierre Mauroy Stadium, Lille. De norske håndballjentene møter Danmark i kampen om en OL-finale. (TV Norge)

22.00: Sandvolleyball, OL i Paris. Semifinaler 2, menn: Åhman/Hellvig (Sverige) – Cherif/Ahmed (Qatar). Fra hovedbanen ved Eiffeltårnet. (Eurosport 1)

22.34: Boksing, OL i Paris. Finale 51kg menn: Bilal Bennama (Frankrike) – Hasanboy Dusmatov (Usbekistan). Fra Roland Garros Stadium, Paris. (Eurosport 1)

22.51: Boksing, OL i Paris. Finale 54kg kvinner: Yuan Chang (Kina) – Hatice Akbas (Tyrkia). Fra Roland Garros Stadium, Paris. (Eurosport 1)

