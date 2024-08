USAs NBA-stjerner knuste Brasil

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Devin Booker scoret 18 poeng og Anthony Edwards 17. James nøyde seg med 12 poeng og ni assist før han ga seg for kvelden.

Kamerunskfødte Joel Embiid scoret 14 poeng og lot seg ikke affisere av buing fra et fransk publikum som er misfornøyd med at han ikke valgte å spille for Frankrike.

Og Kevin Durant ble den mestscorende amerikanske spiller i OL-historien, uansett kjønn. Med en dunk i 3. periode nådde han 489 poeng og passerte den kvinnelige legenden Lisa Leslie.

Brasil var sjanseløs i forsøket på å stoppe USA, som er klar for semifinale mot Serbia torsdag. Da møter NBA-stjernene Nikola Jokic, som er blitt kåret til NBAs mest verdifulle spiller tre av de fire siste sesongene.

Serbia vant 95-90 over Australia etter spilleforlengelse. Jokic scoret 21 poeng og tok 14 returer.

Frankrike med NBA-kometen Victor Wembanyama er også semifinaleklar og møter Tyskland. Frankrike slo Canada 82-73, mens Tyskland vant 76-63 over Hellas og sendte NBA-stjernen Giannis Antetokounmpo hjem fra OL.

Les også: Fullt program OL i Paris, dag for dag, time for time