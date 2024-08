OL-drama i høyde: Gullrivaler slapp med skrekken i kvalifiseringen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tamberi og Barshim tok seg begge til finale, men underveis var det skjær i sjøen for dem begge.

For tre år siden sto de to rivalene i sentrum for ett av OL-historiens mest ikoniske øyeblikk på friidrettsbanen. Italieneren ble enig med qatarske Barshim om å dele gullet. Jubelen var enorm.

Så sent som søndag ble Tamberi innlagt på sykehus med smerter på siden av magen. I sosiale medier skrev 32-åringen at det trolig var snakk om nyrestein.

– Tre dager før konkurransen som jeg har ofret alt for, ligger jeg maktesløs i en seng med 38,8 graders feber, skrev han på Instagram.

Onsdag var han likevel på plass i høydekvalifiseringen på Stade de France. Der viste han med kroppsspråket fra første hopp at ting ikke var hundre prosent. Italieneren skar grimaser.

Tamberi tok seg likevel over 2,24, før det ble tre riv på 2,27. Det holdt uansett til delt 6.-plass i kvalifiseringen, og håpet om et nytt OL-gull lever videre.

For Barshim ble det svært dramatisk da han avbrøt det første forsøket på 2,27. Den qatarske stjernen hinket ut på greset og ble raskt omfavnet av Tamberi. Deretter fikk han medisinsk tilsyn etter en kjenning i leggen.

33-åringen tok seg likevel over 2,27 på det neste forsøket, men viste også da tegn til smerter. Han ble likevel nummer tre i kvalifiseringen.

Les også: Fullt program OL i Paris, dag for dag, time for time