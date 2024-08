Lene Retzius ute av stavfinalen i OL – rev tre ganger på 4,60

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

4,60 viste seg som en tøff høyde for flere i finalefeltet, deriblant den norske utøveren. Høyden var bare én centimeter lavere enn hennes sesongbeste og ti centimeter under hennes personlige bestenotering.

Hun var nær å ta seg over i både det første og andre forsøket, og da det ble riv også i det tredje, var konkurransen over for den norske utøveren.

Retzius trøblet også på 4,40 og så ut til å få presset på seg tidlig i konkurransen. Det viste seg imidlertid at avstanden til stativet var satt feil, og hun fikk gjøre et nytt andreforsøk. Der gled hun elegant over og tok seg videre til neste høyde.

28-åringen tok seg til finalen etter å ha kommet seg over 4,40 i forsøket. Direktekravet var hele 30 centimeter høyere, og det så mørkt ut med tanke på finaleplass da hun rev tre ganger på 4,55.

I utgangspunktet skulle bare de tolv beste, inkludert alle som kom seg over 4,70, ta seg videre til finalen. Elleve utøvere kom seg over 4,55, og ni utøvere greide 4,40. Da bestemte arrangøren seg for å sende alle 20 videre. Det ga norsk finalebillett.

– Det gikk fra tårer til bredt smil. Det var deilig å få den bekreftelsen. Da jeg gikk bort etter treneren min, sa han at jeg måtte roe ned fordi det ikke var over. Det er deilig å få stang inn på den måten jeg gjør i dag, sa Retzius til NTB mandag.

Sondre Guttormsen var eneste norske innslag i herrenes stavfinale mandag kveld. Han endte som nummer åtte.

