Warholm til OL-finale på 400 meter hekk: – Foreløpig terningkast seks

– Jeg fikk det litt som jeg ville, og det er jeg veldig fornøyd med. Jeg så at de var nærme, men ikke nærme nok, sa Warholm til NTB.

Han setter toppkarakter på mesterskapet hittil.

– Jeg fikk gode svar på at jeg kan gjøre det som jeg vil. Foreløpig terningkast seks, sa han til NRK.

Warholm kom i mål til 47,67 i semifinalen. Nordmannen løp i det første semifinaleheatet mot sin sterke konkurrent Alison dos Santos fra Brasil. Brasilianeren ble overraskende nummer tre i heatet og måtte vente i spenning om han var rask nok til å bli en av to «lucky losers». De to beste i hvert heat samt de to beste tidene tok seg til finale.

Tiden var rask nok da alle tre heat var gjennomført, og dermed kunne han puste lettet ut.

– Hva skjer med Dos Santos? Han har ikke vært på nivå med det han var tidligere på året, sa NRK-kommentator Jann Post.

Warholm vant gull i Tokyo for tre år siden med verdensrekord 45,94. I år venter han å få det tøffere mot sterke Rai Benjamin og nevnte Dos Santos. Warholm har i årets sesong ennå til gode å slå Benjamin, som i tillegg hadde en bedre sesongbeste enn Warholms 46,70 før OL. Også Dos Santos kan vise til en sterkere tid enn Warholm i år.

– Jeg tror at denne konkurransen blir den jevneste noen gang, og dette er det nærmeste jeg har vært å være i en utfordrerposisjon på mange år. Det er bra at noen andre får kjenne på det trøkket vi har kjent på i mange år, sa Warholm på lørdagens pressekonferanse.

Fredagens finale avvikles klokken 21.45.

