Christiansen og havsømmerne får hoppe i Seinen – hevder vannkvaliteten holder mål

Beslutningen ble tatt etter et møte mellom myndighetene i Paris og OL-arrangøren tidlig onsdag morgen.

Treningsøkten foran de olympiske konkurransene i åpent vann i Seinen var opprinnelig planlagt gjennomført tirsdag, men ble avlyst på grunn av for høye nivåer av bakterietypen enterokokker.

Dette er en indikator på fekal forurensning (avføring), og verdiene skal ha overskredet grensene satt av Det internasjonale svømmeforbundet.

Vannkvaliteten i elven Seinen har skapt store problemer for OL-arrangørene.

Dersom forholdene i elva er uegnet for konkurranse på tidspunktet for den kommende havsvømmingen, kan roarenaen benyttes som et alternativ.

Triatletene, som også gjennomførte svømmingen sin i Seinen, fikk problemer med vannkvaliteten. Den siste av konkurransene ble gjennomført mandag, til tross for av treningene måtte avlyses i forkant.

I etterkant var det tendenser til opprør blant utøverne.

Kvinnenes 10 kilometer i havsvømming skal etter planen finne sted torsdag morgen, mens herrekonkurransen er oppført påfølgende dag.

