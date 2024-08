Sævik forlenget kontrakten med Vålerenga

Oslo-klubben bekrefter selv kontraktsforlengelsen i en pressemelding tirsdag

– Ambisjonene for de neste årene er de samme som vi har hatt i år: vinne serien, vinne cupen og komme langt i Champions League. Så lenge jeg har vært her, har vi bygget litt og litt videre på det vi har jobbet med hvert år, så satser jeg på at vi også gjør det i fremtiden, sier Sævik i en uttalelse.

28-åringen har en fortid i blant annet Paris Saint-Germain og Wolfsburg. Til Vålerenga kom hun sommeren 2022.

I 2023 ble fasiten 12 scoringer og fem målgivende pasninger i Toppserien. Spissen står med imponerende 58 A-landskamper for Norge.

– Dette er et supert signal for oss som klubb, og en veldig viktig re-signering. Klubben har høye ambisjoner, og Karina er en viktig bidragsyter i jakten på disse. Karina har over mange år levert på et svært høyt nivå og vi er glade for at hun ønsker å være med videre, sier sportssjef Steinar Pedersen.

