Mener han ble fryst ut i Skeid – nå skal han hjelpe Heming til opprykk

I starten av august ble det kjent at kaptein Mika Mykkeltvedt, som etter 80 kamper i Lokomotiv Oslo-drakten i 3. divisjon, ble klar for Heming. Det hardtsatsende 4. divisjonslaget fortsetter å forsterke seg, og nå er det klart at tidligere Skeid-spiller Erik Nordengen er klar for spill på Hemingbanen i høst.

Nordengen har fått fast jobb i økonomiavdelingen til NFF og flyttet tilbake til Oslo for bare noen dager siden, etter at han først flyttet «hjem» til Tynset etter et halvt år i Larvik i fjor.

Les flere saker om lokalfotballen her

– Ble fryst ut i Skeid

Nordengen kom til Skeid fra Fram Larvik foran 2022-sesongen og fikk 39 kamper på Nordre Åsen i 2022 og 2023.

– Jeg fikk mye spilletid og tillit i 2022. I pre-season og på våren i fjor følte jeg at jeg hadde flyt, før jeg plutselig ble satt ut av laget i ti kamper uten noe særlig begrunnelse. Det var tungt. Jeg var åpenbart ikke i planene til Gard Holme, sier han og fortsetter:

– Da måtte jeg finne meg en klubb for å kjenne litt på kjærligheten for fotballen igjen. Så var det jo litt typisk at Gard fikk sparken en uke etter at jeg dro. Men det var ikke noe vits å være der noe lenger da jeg ble fryst ut, siden det ikke hjalp å prestere på trening. Da var det bare å komme seg videre, sier han.

Derfor signerte han for gamleklubben Fram i fjor sommer og spilte høstsesongen der. Han var fast, men laget rykket ned helt på tampen.

– Tiden i Fram var bedre. Jeg var mer en del av planene der og spilte fast, men det ble en tung sesong sportslig med nedrykk. Det ble en kjip avslutning, men det var gøy å spille fotball igjen, sier han og fortsetter:

– Å spille for Fram var et forsøk i et par måneder for å få tilbake gleden, men det var ikke nok, så da bestemte jeg meg for å legge opp, forklarer Nordengen.

Les også: Heming henter kaptein fra 3. divisjon: – Uvanlig å gå ned og tjene mer penger (+)

La opp og fikk jobb i NFF

Derfor flyttet han hjem til Tynset for å være mer hjemme og bidra der, i tillegg til at han kunne spille for hjemklubben som flasket ham opp før han dro til Rosenborg som 16-åring.

– I sommer fikk jeg meg så fast jobb i økonomiavdelingen til NFF, og da fikk jeg ikke til å pendle til Tynset og trene fast. Da hadde jeg også gått glipp av en del kamper, og siden bortekampene i tillegg var i Trondheim, ble det for vanskelig, sier Nordengen.

Tilbake i Oslo falt tilslutt valget på Heming som ny klubb.

– Jeg trente med de i vinter, men da ble jeg skadet på første økt og la det litt på is, før jeg valgte å dra til Tynset isteden. Så har jeg hatt litt kontakt med noen av gutta og hørt om mulighetene for å komme tilbake, før jeg nå fikk grønt lys.

– Ble det prøvespill og hele pakka?

– Hehe, nei. Jeg fikk ikke vist meg veldig frem på den ene økta, men de kan jo lese at jeg har spilt i Obosligaen senest i fjor, forteller Nordengen.

Les også: Solli-dobbel fortsatte Readys gode form – Loket mistet seieren på overtid (+)

Får proffkontrakt

Han bekrefter at også han får proffkontrakt i klubben, og at han dermed tjener penger på å spille på nivå fem i norsk fotball.

– Det er fint, det. Det er klart det er en bonus å ha helgefri og tjene penger, men det viktigste for meg er å være en del av et miljø igjen og spille fotball igjen. Så er det en bonus med en slant på siden, sier han og smiler.

– Hva skal du bidra med i Heming?

– Jeg håper at jeg skal prege laget på en positiv måte. Det er vel en grunn til at de har hentet meg nå som de vil rykke opp. Målet må jo være å rykke opp, så får vi se hva slags rolle jeg får, forteller Nordengen.

I tillegg bekrefter Benjamin Sunde at han er tilbake etter et halvt års pause. Spissen har 35 kamper i 2. divisjon for Asker og Aalesund 2, samt 70 kamper i 3. divisjon. Han ble klar for Heming foran 2022-sesongen og står med 37 mål på 42 kamper for de grønnkledde.

Les også: Heming svarer på kritikken om heftig pengebruk: – Vi er forskjellige klubber (+)

Les også: Heming bøtelagt ved spillerovergang. Moderklubb reagerer på pengebruken (+)