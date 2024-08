Line Flem Høst på bronseplass foran medaljeseilasen i OL – gullet allerede klart

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den siste av mandagens to planlagte seilaser måtte avlyses som følge av at vinden både var for svak og skiftende i Marseille. Dermed går seilerne inn i medaljeseilasen med stillingen som sto etter ni seilaser.

Line Flem Høst er nummer tre sammenlagt med 71 poeng. Hun blir jaget av en lang rekke konkurrenter foran tirsdagens avgjørelse, der seilerne får doble poeng.

– Det blir utrolig spennende. Det er bare å ha hjertestarteren tilgjengelig foran det som blir en thriller av en finale, sa Discovery-kommentator Tiril Hartvedt Bue på kanalens sending.

I OL-konkurransene i seiling får deltakerne poeng etter plassering i hver enkelt seilas. Én førsteplass gir ett poeng, andreplass to poeng og så videre. I medaljeseilasen dobles poengene.

Gull og sølv klart

Flem Høst har sveitsiske Maud Jayet bare fem poeng bak seg foran tirsdagens avgjørelse. Kroatiske Elena Vorobeva følger ytterligere tre poeng deretter.

Langt lettere enn den norske jenta kan nederlandske Marit Bouwmeester puste. Hun har sikret gullet allerede før medaljeseilasen. Med kun 30 poeng etter de ni første seilasene kan hun ikke innhentes.

Danske Anne-Marie Rindom har 51 poeng og kan også juble for sølvmedalje foran medaljeseilasene. Bronseplasserte Flem Høst kan ikke ta inn de 20 poengene hun ligger bak tirsdag.

Bouwmeester og Rindom må riktignok stille til start og fullføre for å ta de to gjeveste medaljene.

Gavepakke

Flem Høst imponerte med en sterk tredjeplass på mandagens første, og OL-konkurransens niende, seilas. I seilas nummer to, som til slutt ble avlyst, kunne det imidlertid gå galt.

OL-arrangørene i Marseille satte nemlig i gang den siste innledende seilasen. Da fikk Flem Høst en svært dårlig start og ble hengende langt etter.

28-åringen fra Oslo kunne prise seg lykkelig da dommerne valgte å avbryte seilasen i påvente av mer stabil og sterkere vind.

– Det er altså så utrolig flaks og bra for Line. Det kunne ikke vært mer av en gavepakke, sa kommentator Bue om episoden.

Grafikken viste at det norske medaljehåpet lå på 37.-plass da dommerne tok beslutningen.

