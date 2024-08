Syk Line Flem Høst slet stort – henger likevel med i medaljekampen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed ligger hun som nummer seks i sammendraget, riktignok bare ni poeng bak sveitsiske Maud Jayet på bronseplass.

Etter de seks første seilasene lå Høst som nummer fire, bare tre poeng bak britiske Hannah Snellgrove på 3.-plass.

Høst fikk imidlertid en tung start på dagen da hun ble nummer 12 i søndagens første seilas. 28-åringen beholdt likevel 4.-plassen, mens Jayet tok over bronseplassen etter 7. seilas.

Dessverre ble det slett ikke bedre på søndagens andre seilas. Der slet Høst fra start. Hun endte på 14.-plass og falt to plasser ned i sammendraget.

Til tross for de gode prestasjonene har Høst slitt med sykdom under OL. Overfor Eurosport har hun fortalt at hun har slitt med svekket allmenntilstand.

– Jeg begynte å kjenne det første dagen av racing. Jeg vet ikke hva det er. Det kan kjennes ut som covid, det kan kjennes ut som influensa. Det er en eller annen type forkjølelse. Så ja. Et race av gangen. Så hviler jeg så mye jeg kan ellers, sa hun.

Mandag skal det seiles de to siste ordinære seilasene, før medaljeseilasen for de ti beste etter planen skal avvikles tirsdag klokken 14.43.

