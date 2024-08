Kloster snublet i hekk etter god start – oppsamlingsheat til ingen nytte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kloster havnet langt bak i det første oppsamlingsheatet. Det holdt ikke til å avansere til semifinalen. De to beste i hvert heat tar seg til semifinale.

34-åringen var langt nede etter å ha klokket inn til tiden 57,69 i kvalifiseringen søndag. Etter å ha blitt fortalt at NRKs eksperter mente hun hadde åpnet for offensivt, uttrykket Kloster stor frustrasjon over egen innsats.

– Å, da har jeg driti meg ut. Den åttende hekken ødelegger igjen. Da de kom forbi meg på den hekken, ble jeg veldig usikker. Etterpå løper jeg med en nølende holdning, sa Kloster til statskanalen.

En ny mulighet i mandagens oppsamlingsheat var ingen stor trøst for 34-åringen like etter skuffelsen i forsøksheatet.

– Jeg synes det er bare noe tull, men jeg får løpe i morgen også, sa Kloster.

Semifinalen holdes tirsdag kveld med norsk deltakelse til tross for Klosters skuffende OL. Amalie Iuel er Norges gjenværende kvinnelige representant på 400 meter hekk. Hun direktekvalifiserte seg til semifinalen etter et godt forsøksheat.

Les også: Fullt program OL i Paris, dag for dag, time for time