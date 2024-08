OL over for sleggekaster Llano – langt unna i kvalifiseringen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Llano kom til kvalifiseringen etter å ha kastet stabilt rundt 70 meter på trening den siste tiden. Et kast rundt det ville gitt en brukbar mulighet til å nå finalen på Stade de France.

Slik ble det imidlertid ikke.

66,92 meter som lengstekast betydde at Llano heller ikke i dette mesterskapet klarte å få ut potensialet sitt. Det er nemlig høyt.

– Hun er langt unna å komme til en finale her. Når du først skal ryke ut er det kanskje greit, at du ikke ryker med en centimeter eller to, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

De to øvrige kastene målte 66,11 og 64,77 meter.

