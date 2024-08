Noah Holm matchvinner med første ligamål på to år da RBK slo Tromsø

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rosenborg var ute etter å revansjere 2-3-tapet mot Tromsø 20. mai, der trønderne ga bort en 2-0-ledelse mot det som da var tabelljumboen i Eliteserien.

Drøyt to måneder senere har Tromsø fått mer fart på sakene, men det tok tid før noen av lagene fikk opp dampen i søndagens oppgjør.

Det var det hjemmelaget som gjorde. Rosenborg satte et enormt press på Tromsø direkte etter pause. Det betalte seg da Noah Holm banket inn ledelsen etter 63 minutter etter en fryktelig tabbe i forsvaret fra Runar Norheim.

Det var Holms første seriemål siden 22. april 2022, da han scoret det eneste målet i RBKs 1-0-seier over Odd.

Rosenborg får en mulighet til ny revansj neste serierunde, når trønderne spiller borte mot KFUM Oslo. På fotballens nasjonaldag 16. mai ble trønderne ydmyket da «Kåffa» vant 3-1 på Lerkendal.

Tromsø spiller ikke neste serierunde, ettersom laget skal ut i to kamper mot skotske Kilmarnock i tredje kvalifiseringsrunde av conferenceligaen. Første kamp er på bortebane i Skottland torsdag.

Tamt

Et feilslått hjørnespark fra Ole Sælnes var et av få høydepunkter før pause i søndagens kamp. Midtbanespilleren skled da han skulle slå inn corneren, og ballen gikk rett ut til utspark for Tromsø.

Rosenborg kom til farligheter i boksen etter 25 minutter, men da det ble virkelig farlig på bakre stolpe ved Ole Sæter, kom spissen fra en offsideposisjon. Et eventuelt mål ville blitt annullert uansett.

Trønderne hadde et visst overtak på kampen, men klarte aldri å komme til de store sjansene. Tromsø forsvarte seg godt.

– Jeg føler at vi må komme litt mer ut av skallet og by litt mer på oss selv. Vi blir litt tilskuere i noen situasjoner, og de spiller oss veldig lave og kommer litt for nærme boksen vår, var dommen fra Tromsøs assistenttrener Gard Holme til TV 2 i pausen.

Kanonade

Men Rosenborg beleiret Tromsø-boksen fra start i 2. omgang og fyrte tung skyts mot Jakob Haugaard i TIL-målet.

Ulrik Yttergård Jenssen klinte til med et prosjektil som hadde retning vinkelen, men Haugaard fikk så vidt reddet ballen via tverrligger og ut. Like etter måtte Haugaard ut i full strekk på ny.

Etter 58 minutter ble Edvard Tagseth i ferd mot mål dratt ned av Kent Are Antonsen, som slapp unna med bare gult kort. Frisparket fra farlig posisjon krevde ny redning fra Haugaard.

Men fem minutter senere kom målet, da Norheim nærmest brystet ballen ned til Holm, som takket for tilliten og sendte ballen i nettet. Det ble en forløsende scoring for kraftspissen.

Haugaard vartet opp med nye feberredninger mot slutten av kampen, men Tromsø var aldri i nærheten av å skape noe selv.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 17

Rosenborg – Tromsø 1-0 (0-0)

Lerkendal, 11.602 tilskuere

Mål: 1-0 Noah Holm (64).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: Ulrik Yttergård Jenssen, Marius Broholm, Rosenborg, Mamadou Thierno Barry, Kent-Are Antonsen, Vetle Skjærvik, Lasse Nilsen, Tromsø.

Lagene:

Rosenborg (4-3-3): Sander Tangvik – Erlend Dahl Reitan, Mikkel Konradsen Ceide, Tomás Nemcík, Ulrik Yttergård Jenssen (Adrian Pereira fra 58.) – Edvard Tagseth (Noah Holm fra 59.), Ole Selnæs, Sverre Nypan – Marius Broholm (Emil Frederiksen fra 85.), Ole Sæter (Santeri Väänänen fra 71.), Jesper Reitan-Sunde (Jayden Nelson fra 59.).

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Mamadou Thierno Barry (Anders Jenssen fra 45.), Tobias Guddal, Vetle Skjærvik – Yaw Paintsil (Leo Cornic fra 71.), Runar Norheim (Lasse Nilsen fra 70.) – Jens Hjertø-Dahl (Felix Winther fra 80.), Ruben Yttergård Jenssen, Kent-Are Antonsen – Jakob Romsaas (Heine Åsen Larsen fra 55.), Lasse Nordås.

Runde 17: Fredrikstad – KFUM Oslo 0-0. HamKam – Viking 3-3, Kristiansund – Lillestrøm 2-1 (i Molde), Sarpsborg – Sandefjord 2-1, Strømsgodset – Brann 2-3.

---