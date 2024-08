Mahutsjykh sikret ukrainsk OL-gull – overlegen i høydefinalen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mahutsjykh var favoritten i øvelsen etter at hun slettet den 36 år gamle verdensrekorden for kvinner i juli. I Diamond League-stevnet i Paris gikk hun over 2,10.

Søndag gled hun over sine tre første høyder i første forsøk, og bare australske Nicola Olyslagers greide å følge henne over 2,00.

Der trengte hun nok en gang bare ett forsøk, mens Olyslagers først kom over i sitt tredje. På 2,02 endte det med tre riv for australieren, og gullet gikk til Ukraina.

Australske Eleanor Patterson og ukrainske Iryna Gerasjtsjenko delte bronsen med 1,95 i sine beste hopp. Med andre ord endte Ukraina og Australia med to medaljer hver i konkurransen.

I 2023 ble Mahutsjykh verdensmester i Budapest. Året før ble hun slått bare av Patterson i VM i Eugene.

