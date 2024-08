Freese hylles etter kruttsterk OL-finale: – Stor dag for norsk ryttersport

Freese og hingsten Total Hope Old var i aksjon relativt tidlig i søndagens avgjørende omgang i den franske hovedstaden. Ekvipasjen ble belønnet av dommerne med prosentsummen 83,050.

Det var personbeste med solid margin for den norske jenta. Hun tok ledelsen da ti ekvipasjer fortsatt hadde til gode å innta den olympiske arenaen.

Etter hvert ble Freese slått av flere rivaler, og til slutt ble hun nummer ti.

– En stor dag for norsk ryttersport. Med sine prestasjoner her i Paris har Isabel løftet norsk dressursport til et nytt nivå, gjennom hardt og målrettet arbeid, sier president Tore Sannum i Norges Rytterforbund.

– Det var stort å oppleve dette fra tribuneplass, sammen med presidenten i Norges idrettsforbund – for en stemning, for et ritt, det var rett og slett topp norsk idrett vi fikk se og et veldig stolt øyeblikk for oss, legger han til.

Tyske Jessica von Bredow-Werndl tok OL-gullet foran en annen tysk utøver, Isabell Werth. De fikk prosentscorene 90,093 og 89, 614.

Bronsen gikk til britiske Charlotte Fry på 88,971.

Fikk trampeklapp

Publikum svarte underveis med trampeklapp for Isabel Freese og Total Hope Old, som med unntak av et par små feil leverte en svært solid omgang.

– For et ritt av Freese. Dette er jo helt hinsides. Nå ramlet jeg av stolen, utbrøt Discovery-ekspert Heidi Skar etter prestasjonen.

Hesten Total Hope Olds mangeårige oppasser tok til tårene etter at programmet var over.

I fristilsrunden bedømmes de tekniske øvelsene som vanlig. I tillegg kommer det kunstneriske poeng der det blant annet legges vekt på rytme, energi, harmoni mellom rytter og hest samt koreografi.

Vanskelighetsgraden i programmet som utøves til musikk er også utslagsgivende for utdeling av potensielle bonuspoeng fra dommerne.

Første siden 2012

Freese slo også til med karrierebeste i Grand Prix-omgangen tidligere i OL med 76,397. Det var en forbedring av den gamle bestenoteringen med rundt to prosentpoeng.

Freese, som er gift med en tysker, deltar i sitt første OL.

Hun er den første norske dressurrytteren i OL-sammenheng siden 2012.

Tiendeplassen er det sterkeste en norsk dressurrytter noen gang har prestert, og det var første gang i moderne dressurhistorie at en norsk ekvipasje er kvalifisert til fristilsdelen i et OL.