Ungarns bokseforbund protesterer mot Khelif – IBA vil gi Carini prispenger

Samtidig vil det omstridte bokseforbundet IBA tilby Angela Carini, som ga opp sin OL-kamp mot Khelafi etter 46 sekunder, en prissum tilsvarende det hun ville fått om hun hadde vunnet OL.

Khelif skal møte ungarske Anna Luca Hamori i kvartfinale i OL etter seieren over Carini.

– Vi protesterer mot den algeriske bokserens deltakelse. Ungarns OL-komité har selv ønsket samtaler med IOC for å beskytte kvinnelige utøveres rett til like muligheter og rettferdig konkurranse, sier Lajos Berko, som er styremedlem i Ungarns bokseforbund.

Det satte fyr på sosiale medier at italienske Angela Carini ga opp OL-kampen i boksing mot Khelif etter 46 sekunder og kalte det urettferdig. Bakgrunnen er at Khelif ble disket fra VM i fjor etter en kjønnstest.

– Jeg har aldri møtt noen som slår så hardt. Jeg måtte berge livet mitt ved å gi opp drømmen min, sa Carini.

– Stopp kulturkrigen

Det internasjonale bokseforbundet (IBA) sto bak VM-turneringen der Khelif og nok en OL-bokser, Lin Yu-ting fra Taiwan, ble diskvalifisert etter kjønnstester. Den internasjonale olympiske komité (IOC) har fratatt IBA retten til å være involvert på arrangørsiden i OL, og aksepterer heller ikke kjønnstestene som ble benyttet.

– Jeg vil oppfordre til å legge kulturkrigen til side og heller snakke om fakta og tenke på menneskene som er involvert, sa IOC-talsmann Mark Adams på en pressekonferanse som ble dominert av boksekontroversen.

– Det skjer faktisk skade på grunn av misinformasjon.

Det er uklart hva slags kjønnstesting som ble gjort i forbindelse med VM i New Delhi i fjor. Ubekreftede meldinger sier av XY-kromosomer ble påvist i prøvene fra utøverne som ble diskvalifisert, men Adams er skeptisk.

– Vi har ingen kunnskap om hva slags tester det var. Det virker som det ble satt sammen noe over natta for å påvirke resultatene i VM, sa Adams.

Han sier at de to OL-deltakerne som ble diskvalifisert fra VM etter kjønnstester er registrert som kvinner i passene, og at de deltok i Tokyo-OL og har tapt for kvinnelige boksere.

Vondt å se

IBA offentliggjorde nylig at forbundet vil tilkjenne alle boksere som vinner OL-gull en premiesum på 50.000 dollar. IBA-resident Umar Kremler sier nå at Carini vil få det samme.

– Det gjorde vondt å se hennes tårer. Jeg er ikke likegyldig til slikt, og jeg kan love at vi vil beskytte bokserne, sier han.

– Jeg forstår ikke hvorfor de vil drepe kvinneboksing. Av hensyn til sikkerheten bør bare boksere som passer i klassebetegnelsen få delta.

Intet tyder på at kontroversen vil være over med det første. Den andre bokseren som ble disket fra VM, Lin, vant sin OL-kamp fredag med 5-0 over Sitora Turdibekova fra Usbekistan og er også klar for kvartfinale.

