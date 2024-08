Blytungt tap å svelge for Kjelsås som mistet serieledelsen: – Forferdelig

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Du skal lete lenge etter å komme opp med en bedre definisjon på at lagene hadde hver sin omgang enn det vi så mellom Kjelsås og Grorud på Grefsen stadion lørdag. Før pause scoret Kjelsås hver gang de la inn, og ledet 3-0 til pause, mens Grorud slo tilbake og scoret på omtrent alle sjansene de hadde og vant 4-3. Kjelsås-trener Eivind Kampen kunne knapt tro det.

– Det er mye å ta inn over seg akkurat nå, og det var en utrolig rar fotballkamp. Vi leverer egentlig prikkfritt de første 45 minuttene, da vi er virkelig gode og har god kontroll på det. Etter pause slipper vi inn fire mål på fire sjanser, som er uvirkelig i seg selv, og jeg sitter lenge med følelsen at vi står godt i mot og at det ikke er så mye fare på ferde. Det at vi slipper inn fire mål på en omgang er bare fryktelig svakt av oss, forteller en Kjelsås-trener som var langt nede i minuttene etter kampslutt.

– Klarer ikke å finne balansen

Jens Bonde Aslaksrud ga Kjelsås 1-0 før kvarteret var spilt på en heading, og i løpet av de neste 20 minuttene scorer både Simen Olafsen og Kristian Eriksen. Også de på hodet, slik at Kjelsås leder 3-0 til pause. Det gjør at det er nokså laber stemning i Grorud-garderoben, men bedre hos Kjelsås.

– Vi snakker selvsagt mye i pausen om at vi ikke må slippe oss ned, men at vi må gjøre mye av det samme. Likevel blir det en tendens utover i den andre omgangen at vi ikke klarer å ta vare på bruddene vi får på samme måte som vi gjorde før pause. Vi kommer dårligere ut av de samme situasjonene som vi løser bra før pause, og klarer ikke den balansen mellom å forsvare oss og samtidig gi dem trøbbel, sier Kampen og fortsetter:

– Vi blir mindre giftige selv også, og det er naturligvis en del av regnestykket i en kamp hva du gir av trøbbel til motstanderen. Den balansen mellom å ta vare på ball, spille lengre og være giftige på kontringer, gjorde vi veldig bra i første omgang. Det mestrer vi ikke utover kampen, og det koster oss dyrt og er utrolig skuffende. I tillegg er det selvsagt utgjort at vi slipper inn fire mål på fire sjanser i mot. Det skjer ikke mange ganger i livet, sukker en oppgitt Kampen.

Jens Bonde Aslaksrud header inn 1-0 for Kjelsås mot Grorud (Pål Karstensen)

Har ingen gode svar

Verken han eller lagets første målscorer Jens Bonde Aslaksrud har noen gode svar på hvorfor omgangene blir så ulike, og hvorfor Kjelsås ikke bare fortsetter med det som fungerte så bra før pause.

– Jeg vet rett og slett ikke hva som skjer, men vi gjør det altfor vanskelig for oss selv etter pausen. Vi må anerkjenne at vi er gode på å slå langt, komme til innlegg og produsere sjanser etter det. Vi må utnytte det vi er gode på, da det blir farlig hver eneste gang vi slår opp på meg og (Kristian) Eriksen. 3-0 skal holde i massevis, og i hvert fall for oss som skal være et så godt defensivt lag, sier Aslaksrud til Dagsavisen.

– Jeg liker jo egentlig hvordan kampklimaet ser ut når vi får brudd på dem og får tak i ballen også etter pausen, og vi vet hva vi må gjøre, så jeg ønsket ikke å gjøre for store endringer på det heller. Så var også henda våre litt låst, da vi visste at vi hadde tre spillere som ikke klarte å stå hele kampen ut. Nå røk de selvsagt samtidig også, som jo aldri er heldig. Jeg har ingenting å si på de som kom inn, men det fører jo til store utskiftninger i ett smekk som jo gjør mye med samhandlingen mot slutten, sier Kampen.

Grorud-trener Andreas Alrek ga Kjelsås-trener Eivind Kampen en god klem etter oppgjøret var over, og de to trenerkollegaene snakket lenge etter kampslutt (Pål Karstensen)

– Ekstra kjipt i et lokaloppgjør

Tapet gjør at Skeid tar tilbake tabellteten, som Kjelsås tok over etter seieren forrige helg. Kombinert med at det var et lokaloppgjør mot Grorud og sesongens første tap på hjemmebane, gjorde det hele til en ganske så svart dag på Oslos tak slik det hele utspilte seg.

– Det er utrolig tungt å lede 3-0, og ikke håndtere det på en måte som gjør at vi vinner. I tillegg er det bare fislefeil og dårlig av oss at vi klarer å slippe inn fire mål etter pause. Ekstra kjipt er det også mot Grorud. Det hadde svidd uansett hvem det hadde skjedd mot, men jeg er litt i kjelleren nå, forteller Aslaksrud, som likevel ikke tror tapet får avgjørende konsekvenser i opprykksstriden.

– Alle poengene teller, men Skeid kommer til å tape flere kamper denne sesongen de også, så det at de nå tar tilbake serieledelsen må vi bare leve med. Vi visste at vi heller ikke kom til å vinne alle kampene resten av sesongen, men det er litt ekstra kjipt når tapene kommer på den måten her, forteller Aslaksrud.

Etter at Kjelsås ledet 3-0 til pause, måtte trener Eivind Kampen se på at Groruds spillere og støtteapparat kunne slippe jubelen løs for 4-3-seier på overtid. (Pål Karstensen)

