Sveriges håndballherrer knuste Kroatia: – Utrolig resultat

– Et utrolig resultat, sa Andreas Palicka, som storspilte i målet.

Glenn Solbergs bronselag fra vinterens EM holdt på å gjøre fiasko i OL, men kan nå løfte blikket mot cupspillet.

– Jeg er stolt av lagkameratene mine. Det var en veldig tøff inngang til denne kampen, men vi beholdt roen. Det var nøkkelen, sa Palicka.

Sverige gikk inn i mesterskapets fjerde kamp etter en seier og to tap. Et nytt tap fredag ville vært ødeleggende for sjansen til avansement.

Med to nye poeng rykker de isteden opp til andreplassen før ferdigspilt runde. Kroatia falt på sin side ned til femteplass, men de to landene står med like mange poeng i en jevn gruppe.

Kroatia ledet tidlig med fire mål, men Sverige slo hardt tilbake. Seieren ble sikret i starten av andreomgangen da svenskene scoret fem ubesvarte mål og tok ledelsen med 23-15. Utover i omgangen økte de forspranget til elleve. Lucas Pellas scoret ni mål.

Søndag spiller Sverige mot jumbolaget Japan i siste gruppekamp. Seier der sikrer avansement.