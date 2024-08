Ny rekordsignering for Fulham – henter Emile Smith Rowe fra London-rival Arsenal

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Fulham i sine mediekanaler. Ifølge flere medier, deriblant Sky Sports, må de hvitkledde fra London bla opp 27 millioner pund (381 millioner kroner) for Smith Rowes tjenester. Totalsummen kan imidlertid stige helt til 479 millioner.

Smith Rowe gikk gradene i Arsenals ungdomsakademi før han fikk debuten på førstelaget i 2018/2019-sesongen. Etter et utlån i Huddersfield våren 2020 ble han en fast figur i Mikel Artetas mannskap mot slutten av året. Den posisjonen beholdt han gjennom hele den påfølgende sesongen. De siste to årene har skader skapt mye trøbbel for 24-åringen.

Fulham er klare for sin tredje strake sesong i Premier League siden opprykket i 2022. Marco Silva er trener for mannskapet fra Craven Cottage.

Salget av Smith Rowe gjør draktnummer 10 ledig i Arsenal. Det er samme nummer som Martin Ødegaard har på det norske landslaget.

Fulham serieåpner mot Manchester United på Old Trafford 16. august.

