Heming henter kaptein fra 3. divisjon: – Uvanlig å gå ned og tjene mer penger

Det er Lokomotiv Oslo-kaptein Mika Mykkeltvedt som er klar for Heming. Midtstopperen har vært en bauta for Loket de siste årene og storspilt for de hvitkledde med base på Frogner Stadion og NIH.

– Det begynte med en henvendelse fra Heming til Lokomotiv Oslo i sommer, der de sendte det klassiske brevet. Det kom helt ut av det blå, og jeg visste ikke at de kom til å ta kontakt. Det var en overraskelse. Da jeg fikk henvendelsen, tenkte jeg at jeg måtte høre hva de hadde å si, sier Mykkeltvedt og fortsetter:

– Jeg hadde egentlig aldri tenkt å gå fra Loket, men med tanke på livssituasjonen min, var det et valg jeg tok til slutt. Selv om det absolutt ikke var enkelt. I sommer sa jeg til Loket at det tok på å reise annenhver helg når jeg har en treåring hjemme. Timingen sånn sett med at Heming tok kontakt var veldig god, sier Mykkeltvedt til Dagsavisen.

– Har vært med på en reise

Lysluggen endte på 80 kamper for Loket i 3. divisjon og cup og er stolt av alt han utrettet med klubben. Da han ble spurt av Dagsavisen om hvor mange kamper han hadde spilt for Loket, tippet han faktisk akkurat 80.

– Det er andre som har vært i klubben like lenge som meg som har nådd 100 kamper, så det sier en del om skadesituasjonen min. Loket er en veldig positiv drevet klubb med en ildsjel i Arthur Garnes. Alt går rundt selv om det er en dugnadsklubb, sier han og fortsetter:

– Jeg har også vært med på en reise med klubben. Fra det var en skikkelig krigeklubb da jeg kom dit, til at det nå har blitt en klubb som har klart mest ball og skaper flest sjanser. Det har vært gøy å være med på et aldri så lite generasjonsskifte, forteller kapteinen.

Ildsjel og daglig leder Arthur Garnes sier de har satt stor pris på innsatsen Mika har gjort for klubben de siste fem årene.

– Vi ønsker han alt det beste videre. Som småbarnsfar er det helt forståelig med et ønske om å trappe ned til 4. divisjon og få helgefri. Mika har vært en særs viktig spiller for oss, både på og utenfor banen. Samtidig har skader de siste par åra hindret han fra å kunne spille like mye som de første sesongene, sier Garnes til Dagsavisen.

Får proffkontrakt med Heming

I hardtsatsende Heming, som allerede har en rekke spillere på proffkontrakt, får også Mykkeltvedt proffkontrakt.

– Timingen var veldig god når jeg først hadde vurdert om jeg måtte trappe ned uansett. Men jeg trapper jo ikke akkurat ned nå, for Heming satser jo knallhardt. Det er familiære årsaker som gjør at det passet godt nå for å ta det valget. Nå får jeg helgene ledige, sier han.

– Hva håper du å oppnå med Heming?

– Det er ikke noe annet alternativ enn opprykk når jeg velger å gå dit nå. Alt annet vil bli en stor skuffelse. Nå handler alt om det neste halve året, så får vi se etter det, sier han.

Loket-kapteinen innrømmer at det er litt merkelig å gå ned en divisjon til landets femte nivå, men likevel få bedre betalt.

– Sånn er det med noen klubber som Heming. Noen klubber har jo amatørkontrakter opp til 2. divisjon. Det er uvanlig å gå ned et nivå og samtidig gå opp i lønn, men jeg sier jo ikke nei takk til det. I fjor var ting litt lettere med barnepass og alt, men det har blitt vanskeligere nå. Og så er det klart at det hjelper å få litt mer penger, også på den familiære biten de neste månedene, sier Mykkeltvedt.

Heming er nummer to i 4. divisjon avdeling 2 i Oslo med 26 poeng og ligger to poeng bak Grei etter halvspilt sesong. Kun det beste laget rykker opp fra avdelingen. Klubbens første kamp etter høsten er 13. august mot 3. plasserte Asker 2, som ligger poenget bak Heming.

