Sir Andy Murrays tenniskarriere over – avsluttet med double-tap i OL

Tapet sammen med makker Daniel Evans kom mot amerikanerne Taylor Fritz og Tommy Paul. Britene fikk det tungt og tapte 2-6, 4-6.

Dermed måtte britene pakke sammen og forlate grusen på Suzanne-Lenglen-banen. De drar fra Paris uten edelt metall i kofferten.

Den tidligere verdenseneren Murray legger racketen på hylla med tre Grand Slam-titler på merittlista. Den mest kjente kom i 2013, da han vant Wimbledon som første brite på 77 år.

Allerede året før vant han den første av sine to OL-titler på Wimbledon-gresset. Han forsvarte tittelen i Rio de Janeiro i 2016, og er den eneste herrespilleren som har vunnet to OL-gull i single-klassen. Murray har også blitt adlet for sine prestasjoner på tennisbanen.

